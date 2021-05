Reggina, spunta giÃ  il nome di Aglietti

In continua evoluzione la situazione in casa amaranto

Evoluzione in corso. Situazione in continuo divenire. Per la panchina della Reggina stagione 2021-2022 sono ore decisive. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud questa mattina, infatti, se come sembra nelle ultime ore Marco Baroni dovesse sfumare definitivamente per la panchina amaranto, circolano già i le possibile alternative. Tra i primi nomi, ma non l’unico, c’è già quello di Alfredo Aglietti, indimenticato bomber amaranto e allenatore dall’ottimo curriculum. Aglietti, dopo la stagione appena terminata sulla panchina del Chievo, sembra prossimo all’addio con i veneti. Uno dei candidati alla panchina amaranto potrebbe essere proprio lui. Ma la Reggina valuta anche altri profili importanti.