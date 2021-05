Serie B, gli under 23 più utilizzati: due portieri in vetta, Delprato primo amaranto

Si è concluso da alcune settimane il campionato di Serie B, un campionato più lungo del solito – a tratti snervante – a causa dei costanti problemi legati, principalmente al Covid. Sono più di 300 i giocatori scesi in campo durante la stagione, ed alcuni di questi non hanno mai lasciato – o quasi mai – il terreno di gioco. L’under della Reggina con più presenze e minuti giocati è Enrico Delprato, con 26 partite e 2236 minuti collezionati. Andiamo insieme ad analizzare i giocatori under 23 con più minuti giocati.

1 – Adrian Semper (Chievo Verona) e Samuele Perisan (Pordenone) 3.150 minuti giocati

Come era facilmente intuibile, sul primo gradino del podio troviamo due portieri: Semper del Chievo Verona e Perisan del Pordenone. Il primo, nelle 35 partite giocate, ha mantenuto la porta inviolata ben 13 volte; prestazioni ottime quelle del croato, che si è fermato, però, al primo turno dei play-off insieme ai clivensi. Perisan condivide il numero di clean sheets con il croato, ma al contrario di quest’ultimo, ha ottenuto solamente una salvezza all’ultima giornata.

2-Dario Saric (Ascoli) 2.795 minuti

Primo giocatore di movimento della classifica, si è reso protagonista con l’Ascoli di una cavalcata che portato i bianconeri dalla terz’ultima posizione ad una salvezza a due giornate dal termine del campionato. Ha siglato solamente una rete, che ha portato la compagine marchigiana ad imporsi sul Monza.

3-Dany Mota (Monza) 2.517 minuti

Si prende l’ultimo gradino del podio l’attaccante del Monza. Giocatore poliedrico, è stato utilizzato sia come prima punta, che come ala sinistra e anche da seconda punta. Vanta 6 gol e 5 assist, oltre che a svariante buone prestazioni che gli sono valse la convocazione agli Europei under-21 con il Portogallo.

4-Emanuele Valeri (Cittadella) 2.486 minuti

Terzino sinistro del Cittadella, è uno degli insostituibili di Fabio Pecchia. Sicuramente uno dei migliori giocatori della straordinaria annata granata, è sceso in campo ben 33 volte riuscendo anche a siglare due gol e a fornire un assist.

5-Davide Frattesi (Monza) 2.468 minuti

Chiude questa speciale classifica un altro giocatore brianzolo. Davide Frattesi centrocampista di proprietà del Sassuolo si è reso protagonista nel centrocampo del Monza. Praticamente sempre in campo – ben 37 le partite giocate – ha siglato ben 8 reti e fornito 2 assist. Viste le prestazioni sopra la media – che gli sono valse anche le convocazioni per l’Europeo under 23 – sicuramente l’anno prossimo potrà ambire ad una maglia nella prima divisione del calcio italiano.

Santo Nicolò