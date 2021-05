Reggina, le pagelle della stagione: Bianchi conquista fiducia e spazio

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Nicolò Bianchi – Al suo primo meritato anno in serie B, dopo un lunga e proficua gavetta in C, Nicolò Bianchi non paga lo scotto dell’inesperienza e diventa centrale nella Reggina. Maturità e dinamismo contraddistinguono le prestazioni del centrocampista comasco che, al netto di qualche passaggio a vuoto soprattutto nel periodo buio che ha coinvolto tutto il collettivo, gara dopo gara si conquista fiducia, minuti e maglia da titolare. Bravo ed intelligente a dosare le energie, capendo la differenza sostanziale tra la B (ritmi più frenetici) e la C (gioco più compassato), non abbandonando mai le sue caratteristiche migliori: inserimento e percussioni. Chiude con 37 presenze, 2 gol e 2 assist. Voto 6,5

Vin.ie.