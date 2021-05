Monza, Brocchi: “Mi riconfermerei in panchina”

Nonostante una promozione mancata, a dispetto di una delle squadre più forti che si siano mai viste in serie B, il Monza dovrebbe andare avanti con Christian Brocchi in panchina. A sostenerlo è il…diretto interessato, ai microfoni di Binario Sport.

“Se penso al percorso fatto in questi anni- si legge su tuttomonza.it-, mi riconfermerei in panchina. Non tutto è da buttare, perché i ragazzi hanno fatto molto in questa stagione. Siamo stati quinti per occasioni create e tiri in porta, il Monza è una squadra con l’età media più alta del campionato, ma per minuti giocati dagli Under 24 siamo tra le prime”.

Il cambiare tanti giocatori è stato sinonimo di grandi ambizioni, ma si è rivelato controproducente sotto alcuni aspetti. “La società ha posto un obiettivo preciso che era quello di arrivare in A, che sarà sempre quello del Monza, ma per fare questo è stato necessario cambiare molti giocatori, 80 in due anni, cosa che non ha permesso di creare la necessaria alchimia nel gruppo”.