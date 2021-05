Il Boca Nuova Melito organizza il “Milan Junior Camp”

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Boca Nuova Melito Admo ha reso noto l’avvio di un progetto ad ampio raggio denominato “+ Sport x Tutti”, che prenderà il via nel mese di luglio, inaugurato dal “Milan Junior Camp”, organizzato in collaborazione tra la società biancorossa e il Milan.

Di seguito il comunicato del club (nell’immagine il presidente biancorosso Filippo Cogliandro con Mimmo Fiorino, responsabile del Milan Junior Camp per Calabria e Sicilia).

Il Boca Nuova Melito ADMO è lieto di annunciare l’avvio di una grande progetto a 360° che coinvolgerà, da giugno 2021 fino a marzo 2022 attraverso varie iniziative, non solo i più giovani ma anche gli adulti, dai bambini più piccoli ai nonni degli stessi.

Il progetto che il club biancorosso ha deciso di portare avanti prende il nome di “+ Sport x Tutti” e avrà come primo importantissimo appuntamento il “Milan Junior Camp” che darà il via al progetto. L’evento avrà luogo presso l’impianto societario, lo stadio “Mimì Pellicanò” di Bocale, dal 5 al 9 luglio prossimi. Istruttori qualificati provenienti dal settore giovanile del Milan, seguiranno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, in cinque giorni di intensa attività sportiva, istruendoli attraverso metodi riconosciuti e apprezzati a livello mondiale.

Un’occasione da non perdere per i giovani e i giovanissimi che vorranno mettersi in gioco e cimentarsi in questa imperdibile esperienza formativa, che sarà la prima nella lunga estate tutta da vivere allo stadio “Pellicanò”, dove il Campo Estivo del Boca N. Melito proseguirà con altre iniziative anche nelle settimane successive.

A.S.D. Boca Nuova Melito A.D.M.O.