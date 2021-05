Serie B, il valzer delle panchine: il Parma esonera D’Aversa, Stroppa favorito a Monza

Ci sono due notizie ufficiali relative alle panchine per la prossima serie B. Il Parma, appena retrocessa dalla serie A, ha ufficializzato l’esonero di Roberto D’Aversa. Con lui saluta anche il Ds Marcello Carli. Adesso i ducali andranno alla ricerca del profilo giusto per tentare l’immediata risalita, in pole ci sarebbe Filippo Inzaghi che ieri dopo l’ultima gara a Torino ha praticamente annunciato il suo addio al Benevento.

Stroppa-Monza –Secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, sarebbe Giovanni Stroppa il favorito per la panchina del Monza, mercoledì dovrebbe esserci l’incontro tra il tecnico e la società.

Brescia – A Brescia si attende per questi giorni la decisione finale su Clotet. La conferma del tecnico però non è scontata, tra i profili sondati spunta anche il nome di Gigi Di Biagio, ex tecnico dell’Under 21 e già giocatore delle Rondinelle.

Chievo – In questa settimana è previsto un incontro risolutivo tra la società del Chievo ed Alfredo Aglietti, la volontà dei veneti è quella di non cambiare, puntando ancora su Aglietti (corteggiato anche dalla Spal). Intanto la Reggiana retrocessa saluta il tecnico della promozione Alvini: per lui è prevista una nuova esperienza, forse ancora in serie B.