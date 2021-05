Serie B, valzer delle panchine: il Monza sfoglia la margherita, Grosso verso la conferma a Frosinone

Sono giorni frenetici per il mercato degli allenatori di serie B. E la domenica non un’eccezione, anche nei festivi proseguono sondaggi, trattative e rumors. Sicuramente tra le società più attive il Monza che dopo aver fallito la promozione in serie A vuole cambiare tecnico, sicuro l’addio di Brocchi, per la sostituzione di fanno i nomi di Filippo Inzaghi, Stroppa ma anche Massimo Rastelli. Chi non cambierà è invece il Frosinone che ha deciso di confermare in panchina Fabio Grosso anche per il prossimo anno (si attende ufficialità). Il Brescia è ancora in fase di valutazione, le rondinelle vorrebbero proseguire con Clotet ma devono cautelarsi con delle alternative: Luca D’Angelo (tecnico del Pisa) sarebbe il profilo più gradito, ma non è da escludere la soluzione interna con Daniele Gastaldello. Più defilato, anche qui, Giovanni Stroppa. L’ultima idea sarebbe quella di Aurelio Andreazzoli, accostato anche alla Reggina lo scorso anno.