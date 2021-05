Serie B, il valzer delle panchine: Monza-Brocchi al passo d’addio, Como-Gattuso ancora insieme,

L’eliminazione ai playoff ad opera del Cittadella, dovrebbe rappresentare l’ultimo atto di Christian Brocchi alla guida del Monza. Un binomio destinato a chiudersi dopo due anni e mezzo, visto il fallimento dell’obiettivo stagionale, ovvero la promozione in A. Per sostituire Brocchi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club brianzolo pensa sia a Pippo Inzaghi che a Roberto D’Aversa, entrambi reduci dalle retrocessioni con Benevento e Parma.

Chi invece non cambia, è il Como: Giacomo Gattuso, grande artefice dell’exploit che ha portato i lariani in B, ha rinnovato fino al giugno 2023.

Sempre in bilico, il futuro di Eugenio Corini sulla panchina del Lecce (“Serve un’analisi lucida”, ha dichiarato il Presidente Sticchi Damiani al Quotidiano di Puglia), così come quello di Aglietti a Verona, sponda Chievo. Nonostante la salvezza ottenuta senza passare dai playout, anche Maurizio Domizzi non è sicuro di una conferma: secondo Il Centro, il Pordenone starebbe sondando il terreno per Massimo Paci, autore di un’ottima stagione in Lega Pro, col Teramo.