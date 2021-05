Reggina, le pagelle della stagione: duttilità e qualità per Mario Situm

Venti presenze e due reti per il calciatore croato

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Mario Situm – Gli infortuni non lo aiutano, ma il calciatore croato Situm nelle sue 20 presenze in amaranto dimostra qualità, duttilità, capacità di interpretare i differenti ruoli e momenti della partita. Il suo rendimento cresce nel finale di stagione, a Venezia trascina i suoi e chiude il campionato con due reti. Jolly offensivo da schierare sulle due corsie, calciatore sui cui fare affidamento anche per il futuro. Voto 6,5