Reggina, Gallo: “Stagione surreale, il calcio non può continuare così”

C’è anche spazio per un’analisi lucida e razionale sulla stagione appena conclusa, non sul piano tecnico ma su quello economico con le gare a porte chiuse che hanno pesantemente inciso su tutte le società calcistiche, nessuna esclusa, di conseguenza anche sulla Reggina. In tal senso il presidente Luca Gallo durante la conferenza del Granillo è stato chiaro:

“Io spero che questa storia sia finita qui, un’altra stagione così non si può fare, è stata una stagione surreale. Ad un certo punto sembrava normale entrare al Granillo e non trovare neanche un tifoso. Poi ogni tanto vedevi un tifoso che metteva le foto o un video della curva e sembrava un film che risaliva alle guerre puniche. Giocavi le partite in casa e non entrava un euro, uno che sia uno. Solo spese e impicci, ma zero ricavi. Quanti abbonamenti avremmo fatto in questa stagione visto il precedente della serie C con 6mila abbonati e quanti spettatori avremmo avuto in gare importanti come Reggina-Monza? Invece nessun tifoso e neanche un euro di incasso. E’stata una stagione surreale, non so quanti club potranno iscriversi al campionato e quanti potranno fare una campagna acquisti”.