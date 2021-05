Reggina, Luca Gallo: “Professionalmente viaggio da solo, escludo ingresso di altri soci”

Nel corso della conferenza stampa svoltasi al Granillo, il presidente della Reggina Luca Gallo ha anche risposto su eventuali futuri ingressi in società. “Nella mia storia professionale ho sempre viaggiato da solo, non posso contemplare la possibilità di un socio anche di minoranza. E’ una eventuale che escludo totalmente, impossibile. Non può essere e non sarà mai, anche perché sono uno a cui piace decidere le proprie cose. I soci, comunque, mi sono indigesti”.