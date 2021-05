Reggina, Gallo: “Baroni ancora non ha firmato, trattativa in corso”

Durante la conferenza stampa odierna allo stadio Granillo, il presidente della Reggina Luca Gallo ha dichiarato: “Baroni ancora non ha firmato, questo è un dato di fatto. C’è la trattativa in corso che non per forza deve essere dal punto di vista economico, magari verte su altri aspetti che non sono economici. c’è volontà da parte della società di continuare il rapporto con Baroni, oltre l’intenzione della società ci deve essere anche da parte di Baroni la stessa volontà. A me risulta sia così, ma oggi ancora non ha firmato contratto”.