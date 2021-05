La Serie B 2021-2022: due slot da occupare, ma ci sono già Parma, Benevento, Monza e Lecce…

I giochi sono quasi fatti: il ritorno delle semifinali playoff di serie B ha sancito che saranno Venezia e Cittadella a giocarsi l’ultima posto per la promozione in serie A. Monza e Lecce ingoiano amaro: soprattutto i brianzoli, dopo una campagna acquisti faraonica, devono prendere atto del fallimento, mentre i salentini hanno sprecato tutto nelle ultime giornate di campionato. Entrambe saranno ai nastri di partenza della serie B 2021-2022 che si annuncia altamente competitiva, forse come non mai negli ultimi anni. Tornano in cadetteria, perché retrocesse dalla A, il Benevento, il Parma ed il Crotone. Arrivano dalla serie C la Ternana, il Perugia ed il Como (l’ultima promossa verrà fuori dagli spareggi nazionali che prenderanno il via domenica). Restano dunque ancora da decifrare due slot per la prossima stagione di serie B: da capire chi vincerà i playoff di serie C e chi, tra Cittadella e Venezia perderà la finale di B. Questa la composizione momentanea della serie B 2021-2022: Ascoli, Benevento, Brescia, Chievo, Como , Cremonese, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, SPAL, Ternana.