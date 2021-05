Reggina, Gazzetta del Sud: “Nel mirino due giovani portieri”

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Gazzetta del Sud, in attesa della fumata bianca per la conferma di Marco Baroni sulla panchina della Reggina anche per la prossima stagione, iniziano ad emergere i primi nomi relativi al calciomercato. “Gli amaranto – si legge su Gazzetta del Sud – andranno alla ricerca di un giovane portiere, indipendentemente dalla conferma di Nicolas. La novità, consiste nel fatto che due profili sono già in agenda. Il primo, è quello di Giacomo Turati (19) di proprietà del Sassuolo. L’estremo difensore nativo di Milano, anche quest’anno ha fatto parte del gruppo a disposizione di De Zerbi, seppur come terzo portiere e senza collezionare alcuna presenza”.

Insieme a Turati, l’altro nome pubblicato da Gazzetta del Sud “è quello di Marco Pissardo il quale è di proprietà dell’Arezzo, ma in questo campionato ha difeso i pali del Lecco, arrivato al sesto posto nel girone A di Lega Pro. Venti gol subiti in ventisei presenze, dieci partite senza subire gol: questo lo score del pipelet nativo di Verbania, fuori dai giochi nel finale di stagione (playoff compresi) a causa di un infortunio al bicipite femorale destro, dal quale dovrebbe recuperare completamente entro i primi di giugno”.