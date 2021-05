Playoff di B: continua il sogno Cittadella, Monza eliminato

Dopo il Venezia è il Cittadella la seconda squadra ad approdare alla finalissima dei playoff di serie B. Un derby Veneto, dunque, sancirà l’ultima squadra promossa in serie A. Contro il Monza, gli uomini di Venturato dopo il 3 a 0 dell’andata rischiano la rimonta brianzola che però si ferma sul 2 a 0 ( in gol Balotelli e D’Alessandro).

In finale sarà derby veneto

Ultime News

