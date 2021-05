Serie B, il valzer delle panchine: idea Liverani per il Benevento

L'ex tecnico di Parma e Lecce potrebbe prendere il posto di Inzaghi sulla panchina sannita; a Brescia spunta il nome di Stroppa per il post-Clotet

Continuano a susseguirsi le voci che girano attorno alle panchine delle squadre che giocheranno la prossima Serie B. Le ultime notizie di giornata riguardano il Brescia, dove parrebbe certo l’addio di Clotet. Per la panchina dei lombardi resta in pole position Gastaldello, la novità di giornata riguarda però l’ipotesi Stroppa come riportato da sportmediaset.it.

Cambierà molto probabilmente anche la guida tecnica del Benevento, appena retrocesso dalla Serie A. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, l’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina dei sanniti sarebbe al capolinea. In vista della prossima stagione i campani starebbero pensando all’ex Parma e Lecce Fabio Liverani.