Reggina, le statistiche della stagione: attacco più prolifico in trasferta

Con una media di 1.1 reti a partita e i 42 goal fatti, la Reggina si classifica dodicesima nella speciale graduatoria dei migliori attacchi del torneo. Dato curioso quello sulle marcature realizzate tra casa e trasferta, con gli amaranto che sono riusciti a trovare la via della rete in più occasioni lontani dalle mura amiche del Granillo (22, rispetto ai 20 realizzati in casa). Relativamente ai marcatori, sono 14 i giocatori amaranto ad aver esultato almeno una volta in stagione.

I NUMERI DELLA REGGINA

MIGLIOR MARCATORE: Montalto, Folorunsho (6)

MIGLIOR ASSISTMAN: Bellomo (5)

GOAL+ASSIST: Rivas (5 goal e 3 assist)

GOAL SU PUNIZIONE: 2

RIGORI REALIZZATI: 2 (su 5 tentativi)

Santo Romeo