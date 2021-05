Mercato Reggina: non solo Rivas, nell’agenda amaranto il nuovo prestito di altri tre giovani

Un poker di giovani, che la Reggina vorrebbe nuovamente in amaranto. Da qui a breve, il club dello Stretto discuterà con Inter, Atalanta, Fiorentina e Bologna, per valutare il ritorno in prestito di alcuni elementi che in questa stagione hanno indossato la maglia dei calabresi.

A riportarlo, la Gazzetta del Sud.

“Oltre che per Rigoberto Rivas (22), la Reggina sonderà il terreno per riottenere il prestito di qualche altro giovane- si legge-tornato alle rispettive società di provenienza. Uno dei primi nomi della lista, è quello di Enrico Delprato (21): a dispetto di qualche sbavatura figlia della giovane età, c’è grande fiducia nelle potenzialità del jolly difensivo di proprietà dell’Atalanta, prossimo a disputare i quarti di finale degli Europei Under 21 con l’Italia. Pronti ad essere ripresi, anche i dialoghi con Fiorentina e Bologna, riguardanti il difensore Christian Dalle Mura (19) e l’attaccante Orji Okwonkwo (23). Se le possibilità di rivedere Rivas in Calabria sembrano minime, in questi altri casi il discorso è apertissimo. A proposito di giovani, da segnalare la possibilità di un asse con il Sassuolo, nelle cui fila milita più di un elemento attenzionato dalla Reggina”.