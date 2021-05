Serie B, il valzer delle panchine: la Spal pensa a D’Angelo ma il Pisa non molla

Ultime News

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B. Dimitrios Stavropoulos – Arrivato alla Reggina in sordina, il difensore greco...

Dilettanti

Turno infrasettimanale per il Girone I di Serie D, in campo domani, mercoledì 19 alle ore 16, con sole dodici squadre su diciotto impegnate, visti i rinvii per ben tre match, come accaduto già domenica scorsa. Tra le reggine,...