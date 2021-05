Reggina, le pagelle della stagione: il “crescendo” di Gianluca Di Chiara

Per lui 33 presenze e 3 assist in stagione

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Gianluca Di Chiara – Crescita di rendimento costante per l’esterno mancino Di Chiara. Dopo qualche difficoltà iniziale, dovuta in particolare al modulo, con il passaggio alla difesa a quattro il calciatore siciliano ha trovato fiducia e affidabilità. In totale 33 presenze, 1 rete e 3 assist in stagione per Di Chiara che, sull’out di sinistra, ha mostrato qualità di giocate (testimoniata da alcuni assist di pregevole fattura) specie nel momento clou della stagione. Anche sul fronte difensivo la crescita rispetto al girone d’andata è stata evidente: un calciatore a cui consegnare la fascia senza remore anche il prossimo anno. Voto 6,5

