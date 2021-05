Reggina, le pagelle della stagione: Folorunsho trascinatore amaranto

Sei gol e 3 assist in stagione per lui

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Michael Folorunsho – Rivitalizzato. Folorunsho è la classica intuizione di mercato che ti ripaga a fine stagione. Giunta a Reggio Calabria dopo la parentesi sfortunata di Bari, il giovane scuola Lazio ha guadagnato minutaggio e fiducia partita dopo partita, diventando con la gestione Baroni un autentico trascinatore. Prezioso nella doppia fase, devastante con le sue progressioni, sfrutta il suo fisico e le sue qualità per diventare l’uomo in più nella rincorsa della Reggina, diventando i miglior marcatore amaranto (6 gol e 3 assist in 30 presenze). Di proprietà del Napoli, diventerà uomo mercato in questa sessione estiva. Voto 7,5