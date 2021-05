Basket, la Pallacanestro Viola vince anche gara 2 contro Avellino

La Pallacanestro Viola concede il bis. Nella seconda gara della serie playout contro Scandone Avellino, la compagine di Bolignano bissa il successo della prima uscita. Gara equilibrata, con i campani in partita specie nel secondo quarto che chiudono avanti, ma Viola che non molla mai trascinata da Giobbato (19), Mascherpa (18) e Genovese (18). Punteggio finale Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Scandone Avellino 81-72 (20-19, 21-28, 24-14, 16-11), gara tre in programma ad Avellino il 21 maggio prossimo.