Reggina, le pagelle della stagione: la rivelazione è Stavropoulos

Venti presenze in campionato per il greco

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Dimitrios Stavropoulos – Arrivato alla Reggina in sordina, il difensore greco Stavropoulos è la vera rivelazione di questa stagione. Centrale mancino molto fisico, dopo una prima fase di ambientamento nel calcio italiano, ha inanellato prestazioni di assoluta fattura. Tra le sue doti migliori la concentrazione e la lettura dei movimenti, due degli elementi più importanti per un difensore moderno. Non arretra davanti ai migliori attaccanti del campionato, anzi spesso il greco sembra li annulla. Venti presenze in campionato per lui. Voto 7,5

vin.ie.