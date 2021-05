Serie B, il valzer delle panchine: il Parma sogna Cannavaro, Clotet verso la A. E Baroni…

E’ già tempo di programmare per le squadre che prenderanno parte alla serie B 2021-2022 . Escluse le compagini impegnate ancora negli spareggi promozione, tutte le società iniziano a muoversi partendo dal mercato allenatori. L’ipotesi più suggestiva è quella emersa in queste ore ed è relativa ad un clamoroso ritorno in Italia di Fabio Cannavaro che, dalla Cina, potrebbe sedersi sulla panchina del Parma . I ducali vagliano anche il possibile profilo di Fabio Grosso . Nonostante il recente rinnovo Alfredo Aglietti non è sicuro di permanere sulla panchina del Chievo Verona , mentre chi è certamente ai saluti è lo spagnolo Josep Clotet , trascinatore del Brescia ai playoff che pare destinato alla serie A: sul tecnico ci sarebbero Verona o Spezia che a fine stagione saluteranno Juric (Torino?) e Italiano (in pole Sassuolo). Gattuso , tecnico del Como neopromosso ha annunciato che a breve verrà ufficializzata la sua conferma sulla panchina dei lombardi. Da valutare anche la posizione di Marco Baroni e della Reggina : dopo l’esaltante girone di ritorno con gli amaranto che hanno sfiorato i playoff, la permanenza del tecnico toscano non è ancora scontata, in queste settimane dovrebbero esserci novità. Sull’ex tecnico del Benevento si sarebbero almeno 3 club di serie B.

