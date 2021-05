Reggina Primavera, un altro recupero amaro: 0-3 al Sant’Agata contro il Frosinone

Ultime News

Un’altra sconfitta per la Primavera amaranto, battuta questa mattina al Sant’Agata dal Frosinone. Il match si è sbloccato al 38′, quando Jirillo ha depositato nella porta sguarnita, dopo la respinta di Mileto...

Reggina

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B. Alessandro Plizzari – Giunto a Reggio Calabria in prestito dal Milan, dopo la stagione...