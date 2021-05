Primavera 2, il recupero odierno e la classifica aggiornata: domani tocca alla Reggina

Vittoria, sorpasso e primo posto. Ancora un’altra vittoria per la compagine primavera del Pescara, che questo pomeriggio è scesa in campo al Delfino Training Center per la sfida con lo Spezia, valida per il recupero della 5^ giornata di ritorno del campionato Primavera 2. Tondo 3-o dei biancoazzurri, che scavalcano il Lecce in classifica (peraltro con una gara in più) e raggiungono la vetta a quota 44 punti. Domani, invece, toccherà alla Reggina scendere in campo contro il Frosinone.

RECUPERO 5^ GIORNATA DI RITORNO

Pescara-Spezia 3-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Pescara 44*

Lecce 43

Napoli 32*

Entella 32

Spezia 29

Crotone 26*

Frosinone 25*

Benevento 22*

Cosenza 21****

Pisa 18*

Reggina 13*

Salernitana 10*

*= una gara da recuperare

****= quattro gare da recuperare