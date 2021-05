Calcio a 5, il Cataforio esulta: playout annullati, sarà ancora Serie A2!

Attraverso un comunicato pubblicato sui propri profili social, l’ASD Cataforio Calcio 5 Reggio Calabria ha espresso la propria gioia per il raggiungimento della salvezza nel campionato di Serie A2, giunta a seguito dell’annullamento dei playout stabilito dagli organi federali.

Di seguito il comunicato del club reggino.

Titoli di coda sulla stagione 2020-2021 e per il Cataforio è festa grande, grandissima. Attraverso il Comunicato Ufficiale numero 1347, la Divisione Calcio a 5 ha annunciato l’annullamento dei play-out – sia per la Serie A2 sia per la Serie B- sancendo così la retrocessione delle ultime classificate sul campo (escluse le squadre che nel corso della stagione si sono ritirate).