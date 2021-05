Reggina, focus difesa: nel ritorno numeri da “promozione”

Uno degli elementi fondamentali per la decisiva inversione di rotta della Reggina nel girone di ritorno è stato sicuramente l’equilibrio e la compattezza ritrovata dal reparto difensivo. La rivoluzione tattica voluta da Baroni ha rafforzato e dato nuova vita ad una retroguardia troppo passiva e permeabile, come testimoniano i 18 goal subiti in 12 partite di campionato e lo 0-0 contro il Cosenza, unico clean sheet della gestione Toscano. Il passaggio alla difesa a 4 ha inoltre evidenziato e fatto emergere le qualità di alcuni singoli apparsi decisamente in ombra e poco propensi a giocare in una difesa a 3, su tutti Cionek, Di Chiara e soprattutto Stavropoulos. Numeri alla mano, quella targata Baroni è la 5^ difesa del campionato (27 reti concesse in 26 partite), mentre se si considera unicamente il girone di ritorno, la Reggina si piazza 3^ nella speciale classifica delle migliori difese del torneo, con 19 goal subiti ( 4 dei quali nell’ultima uscita contro il Frosinone) in 19 match disputati.

Relativamente al rendimento complessivo dell’intera stagione, la retroguardia amaranto chiude il campionato di Serie B con 45 reti subite, 11 clean sheet e una media di 1.2 goal concessi per partita.

SCHEDA GIOCATORE: STAVROPOULOS

PARTITE GIOCATE: 20 (16 da titolare)

MEDIA INTERCETTAZIONI per PARTITA: 1.4

MEDIA CONTRASTI VINTI per PARTITA: 1.6

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1

SCHEDA GIOCATORE: CIONEK

PARTITE GIOCATE: 29 (26 da titolare)

GOAL: 1

ASSIST: 1

MEDIA INTERCETTAZIONI per PARTITA: 2.0

MEDIA CONTRASTI VINTI per PARTITA: 1.1

AMMONIZIONI: 3

Santo Romeo