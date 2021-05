Problemi con la Var. Slitta l’iniziodel primo turno preliminare playoff tra Cittadella e Brescia, in programma alle ore 18 allo stadio Tombolato. Da quanto si apprende ci sono problemi relativi al funzionamento della Var e degli auricolari che mettono in connessione tutti gli arbitri. La Var, ironia del destino, dovrebbe debuttare proprio oggi in serie B. Ma non è un buon inizio…

Al momento l’inizio della gara è stato posticipato in attesa di avere maggiori notizie.