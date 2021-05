Serie B, domani via ai playoff: programma, arbitri e regolamento

Ultima chiamata verso la serie A. Partono domani i play-off di serie B con il primo turno che si giocherà in partita secca, in casa della miglior classificata al termine della stagione regolare. Le vincenti sfideranno Monza e Lecce, già qualificate alla semifinale.

Il programma prevede alle 18 Cittadella-Brescia (chi passa incontra il Monza) e alle 21 Venezia-Chievo (la vincente sfiderà il Lecce). Si gioca con una partita secca in casa della miglior piazzata in campionato: se al termine della sfida (sono previsti i supplementari ma non i rigori), le gare saranno ancora in parità passerà il turno la formazione con la classifica migliore. Le semifinali si svolgeranno lunedì 17 e giovedì 20 maggio, mentre le sfide di andata e ritorno valide per la finale si giocheranno il 23 maggio (ore 21.15) e il 27 maggio (ore 21.30), sempre partendo dalla sede della peggiore classificata nella stagione regolare.

Il programma di domani:

Cittadella-Brescia: giovedì 13 maggio ore 18, arbitro Pezzuto di Lecce; assistenti: Pagliardini-Palermo; IV uomo: Abbastita; Var: Nasca; Avar: Mondin.

Venezia-Chievo Verona: giovedì 13 maggio ore 21, arbitro Sozza di Seregno; Bercigli-M.Rossi; Rapuano; Di Paolo; Tolfo.