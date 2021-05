Serie B, l’emozione dell’arbitro Marotta: “Grazie alla Reggina per l’accoglienza”

La sfida conclusiva del campionato della Reggina, al “Granillo” contro il Frosinone, è entrata nella storia del torneo di Serie B in quanto prima partita diretta da una donna, Maria Marotta, della sezione arbitrale di Sapri.

Omaggiata a fine partita con una maglia della Reggina, la Marotta, visibilmente emozionata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Fin dal primo fischio è stata un’emozione immensa, poi è stata per me una gara come tutte le altre, mettendoci come sempre concentrazione, determinazione e la solita passione. Ho apprezzato molto l’accoglienza ricevuta dal club e tutto ciò che la dirigenza e i due tecnici mi hanno riservato; non dimenticherò mai questa giornata.”