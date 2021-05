Primavera 2, Reggina impegnata a Pisa nel recupero: arbitra Villa

Saranno di scena domani, in terra pisana, i giovani amaranto di mister Falsini, impegnati contro la compagine locale per il recupero della diciannovesima giornata. Pisa e Reggina si affronteranno a partire dalle ore 15, con i calabresi, reduci dal pesante ko col Lecce (0-5 al Sant’Agata), che tra cinque giorni (16 maggio) dovranno recuperare anche la sfida col Frosinone.

Nella giornata odierna ha avuto luogo anche il recupero tra Crotone e Pescara, terminato 2-1 in favore dei pitagorici. Rinviato, invece, il match tra Benevento e Cosenza per via di alcune positività al covid all’interno del gruppo squadra calabrese.

Domani, in campo qualche ora prima di Pisa e Reggina, si sfideranno anche Frosinone e Spezia. Di seguito, le designazioni arbitrali:

PISA-REGGINA mercoledì 12 maggio ore 15:00

Arbitro: William Villa di Rimini

Assistenti: Benedetto Torraca di La Spezia e Emanuele Renzullo di Torre del Greco

FROSINONE-SPEZIA mercoledì 12 maggio ore 11:00

Arbitro: Simone Taricone di Perugia

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia e Andrea Bianchini di Perugia