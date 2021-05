Classifica marcatori serie B: il Re dei bomber è Massimo Coda

Finisce il campionato di serie B con l’ultima giornata che ha sancito la promozione in serie A della Salernitana e la retrocessione in C del Cosenza. Nella speciale classifica dei marcatori di serie B trionfa l’attaccante del Lecce Massimo Coda con i 22 gol in stagione. Al secondo posto il calciatore dell’Empoli, Leonardo Mancuso dell’Empoli che a 20. Sull’ultimo gradino del podio, dopo una rimonta finale clamorosa, Florian Aye che con 16 reti ha condotto il suo Brescia ai play-off. Questa la classifica marcatori finale (con i calciatori fino a 6 reti in stagione):

