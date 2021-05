Serie B, il punto sull’ultima giornata: Salernitana in Serie A, Cosenza retrocesso in Lega Pro

Cala il sipario anche sulla 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie B, che ha regalato altri due verdetti importanti. Il primo riguarda la promozione della Salernitana, la quale ha staccato il pass per la Serie A in seguito alla vittoria maturata all’Adriatico di Pescara (addirittura non necessaria vista la sconfitta del Monza col Brescia). Il secondo verdetto di giornata, invece, riguarda la retrocessione del Cosenza, che esce sconfitto dal confronto diretto con il Pordenone e torna in Lega Pro dopo aver disputato gli ultimi tre campionati nella serie cadetta. La bagarre a ridosso dell’ultimo posto disponibile per accedere ai play-off ha premiato il Chievo, mentre resta fuori la Spal.

I RISULTATI DELLA 38^ GIORNATA

Chievo-Ascoli 3-0

Cittadella-Venezia 1-1

Empoli-Lecce 2-1

Monza-Brescia 0-2

Pescara-Salernitana 0-3

Pisa-Virtus Entella 3-2

Pordenone-Cosenza 2-0

Reggina-Frosinone 0-4

Spal-Cremonese 1-0

Vicenza-Reggiana 2-1

CLASSIFICA

Empoli 70 (promosso in A)

Salernitana 69 (promossa in A)

Monza 64

Lecce 62

Venezia 59

Cittadella 57

Brescia 56

Chievo 56

Spal 56

Frosinone 50

Reggina 50

Vicenza 48

Cremonese 48

Pisa 48

Pordenone 45

Ascoli 44

Cosenza 35 (retrocesso il Lega Pro)

Reggiana 34 (retrocessa in Lega Pro)

Pescara 32 (retrocesso in Lega Pro)

Virtus Entella 23 (retrocessa in Lega Pro)