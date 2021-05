Reggina, il saluto di Loiacono e Denis alla tifoseria amaranto

Ultime News

Al termine del match contro la Reggina, terminato con il successo per 4-0 dei suoi, il tecnico del Frosinone Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa. SQUADRA AVVERSARIA – Abbiamo segnato 4 reti ad una tra migliori...

Un finale di stagione da dimenticare. Simone Edera ha centrato l’obiettivo salvezza con la Reggina, ma dovrà fare i conti con un infortunio, l’ennesimo della sua carriera. Uscito in lacrime ed in barella nella...

Reggina-Frosinone è una gara che non ha nulla da chiedere per entrambe le squadre se non quella di salutare i rispettivi tifosi e dare appuntamento alla prossima stagione. Purtroppo la Reggina non riesce nell’intento di...