Reggina, Gallo: “Raggiungeremo l’obiettivo, fosse l’ultima cosa che farò in vita mia”

Al termine del match del “Granillo” che ha visto chiudersi la stagione della Reggina con la sconfitta ininfluente contro il Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV un emozionato Luca Gallo.

“Abbiamo difeso la categoria facendo una bella figura, dando una buona immagine di noi e della città. Lo striscione dei tifosi indica e sottolinea l’importanza della salvezza raggiunta. Da domani penseremo alla nuova stagione, dovremo ripartire da questa seconda parte del torneo. Mi bastava camminare per strada per sentire vicini i tifosi, la gente mi parlava, mi scriveva, mi cercava; avere il pubblico allo stadio sarebbe stato differente. Sentendo la registrazione della tifoseria mi sono emozionato, speriamo di riavere la nostra gente sugli spalti il prossimo anno. Abbiamo una base tecnica forte in questa squadra, costruiremo partendo da questo, non sarà come il mercato dello scorso anno, puntelleremo il gruppo. Chiedo scusa alla tifoseria, era il mio primo anno in Serie B e qualche errore l’ho fatto. La prima vittoria con mister Baroni, quella è stata la prima notte in cui ho dormito e lì ho capito che la stagione era cambiata. Abbiamo battuto molte squadre importanti, come la Spal in trasferta o il Monza in casa; la Reggina più volte ha mostrato la propria forza e si è fatta apprezzare dai nostri tifosi. Ho un chiodo fisso, non lo dirò più, ormai ho imparato, ma voglio quello e ci arriverò, fosse l’ultima cosa che farò in vita mia. Non c’è tempo da perdere, nei prossimi giorni inizieranno le novità in vista del prossimo anno.”