Reggina, Baroni: “Non volevamo chiudere così, lo striscione ci ha emozionati”

Dalla sala stampa dello stadio “Granillo”, le dichiarazioni del tecnico amaranto Marco Baroni al termine dell’ultimo incontro del campionato di Serie B.

“C’è stata una disconnessione tra le intenzioni e quel che si è fatto in campo, le quattro gare ravvicinate hanno pesato su energie fisiche e mentali. Abbiamo concesso troppo al Frosinone, mi assumo la responsabilità della sconfitta; ringrazio comunque la squadra ma anche i tifosi che ci sono stati sempre vicini. Vedere lo striscione in Curva Sud è stato molto bello, ci ha emozionati molto; peccato, non era la chiusura che volevamo. Abbiamo speso tante energie nelle precedenti partite, spesso costretti ad inseguire il risultato, oggi abbiamo anche sprecato molto sotto porta; una brutta sconfitta al termine di una bellissima annata, come hanno sottolineato i tifosi. Mi dispiace per Menez, ieri non si è allenato per una fastidio alla caviglia e non l’ho convocato; volevo dare un premio ai due ragazzi della Primavera, ma c’erano anche Petrelli e Chierico, mi sono piaciuti molto in tutto questo periodo vedendoli in allenamento, sono cresciuti molto dopo tanti problemi; avrei voluto metterli in campo in una situazione migliore.”