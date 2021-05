Frosinone, Grosso: “Prova convincente contro una grande squadra”

Al termine del match contro la Reggina, terminato con il successo per 4-0 dei suoi, il tecnico del Frosinone Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa

SQUADRA AVVERSARIA – Abbiamo segnato 4 reti ad una tra migliori squadre per rendimento del girone di ritorno, giocando una grande partita. Loro non avevano grandissime assenze, noi abbiamo fatto delle rotazioni. Una vittoria cosi convincente qui a Reggio Calabria è sicuramente una grande soddisfazione.

ULTIMO PERIODO – Sono molto contento di queste ultime 4 gare; la squadra ha risposto bene e ha messo in mostra tutte le sue qualità. Abbiamo provato fino alla penultima gara ad entrare nei playoff, ma così non è stato. Nonostante le ottime prestazioni in questo rush finale siamo arrivati all’ultima giornata fuori dalla lotta per gli spareggi promozione e aritmeticamente salvi, ma devo comunque fare i complimenti ai miei ragazzi per la prova di maturità offerta oggi, soprattutto dai più giovani.

CAPITOLO FUTURO – Preferisco non parlare del mio futuro. Ringrazio ovviamente il direttore Angelozzi e il presidente Stirpe per l’opportunità che mi hanno dato e soprattutto i miei ragazzi. Con questa squadra avrei voluto fare un tipo di campionato diverso, ma ho apprezzato la grinta e la volontà che la squadra ha tirato fuori in queste ultime gare.

