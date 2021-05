Il punto sulla Serie B: la Salernitana vede la A, retrocedono Reggiana e Pescara

La penultima giornata di Serie B ha sancito altri due verdetti: matematica la retrocessione di Pescara e Reggiana; sfuma il sogno play-off per la Reggina e la promozione diretta per il Lecce. Vede la Serie A la Salernitana, la compagine campana si è imposta sull’Empoli già promosso; gli azzurri incassano la terza sconfitta stagionale e ai granata basta vincere sul Pescara già retrocesso per ottenere la promozione diretta. Si conferma sul podio anche il Monza, la squadra brianzola ha espugnato il Marulla di Cosenza per ben 3-0, partita che ha visto la prima rete dell’acquisto più oneroso del calciomercato invernale, Davide Diaw. Per il Cosenza ultima occasione salvezza lunedì. La copertina di giornata va alla roboante partita tra Brescia e Pisa, i toscani – ormai piazzati a metà classifica – sono stati piegati per 4-3 dalle rondinelle, che si dovranno giocare l’accesso ai play-off all’ultima giornata. Dopo un filotto risultati utili consecutivi si salva anche l’Ascoli; i bianconeri hanno battuto per 2-0 la Cittadella, squadra ormai salda in zona play-off. Dopo quattro giornate di magra, torna alla vittoria la Cremonese; la squadra grigiorossa si è imposta sul Pescara che dopo questa sconfitta si è dovuta arrendere alla matematica retrocessione in Serie C. Conclude questa giornata da retrocessa anche la Reggiana, complice la sconfitta interna contro la SPAL; la formazione emiliana dovrà riabbracciare la Serie C a distanza di 12 mesi, dopo aver atteso la promozione per ben 21 anni. Si impone il Chievo Verona sulla Virtus Entella, i clivensi non mollano i play-off e, dopo alcuni passi falsi ed un digiuno che durava da quattro giornate, tornano alla vittoria. Sfumano la possibilità di accedere ai play-off per la Reggina, uscita con un pareggio dal Via Del Mare di Lecce, complici sicuramente i 3 infortuni nella formazione di Baroni, record negativo per la compagine amaranto; boccone amaro anche per il Lecce, che arriva a -4 dalla Salernitana e si preclude la possibilità di salire direttamente in Serie A. Pareggiano anche le due squadre che meno avevano da chiedere a questa giornata di Serie B ovvero Frosinone e Vicenza, le due compagini – già salve da alcune giornate – confermano la loro posizione a metà classifica senza darsi troppo fastidio. Non riesce ad ottenere la salvezza il Pordenone, i ramarri pareggiano contro il Venezia e rimandano il discorso salvezza all’ultima giornata nello scontro diretto contro il Cosenza, partita che potrebbe valere una stagione per una delle squadre peggiorate maggiormente dall’anno scorso (16 punti in meno rispetto l’anno scorso).

Santo Nicolò