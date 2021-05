Lecce-Reggina, Corini: “Abbiamo sofferto le caratteristiche degli avversari”

Al termine del match contro la Reggina, terminato 2-2, il tecnico del Lecce Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di calciolecce.it:

Partita amara – “Un errato approccio? Non direi. Ci siamo approcciati bene, la Reggina ha segnato subito ma noi abbiamo reagito con due bellissimi gol. Abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-1 con Meccariello e poi abbiamo preso il pari. In quel momento abbiamo perso l’equilibrio della conduzione di gara, nella ripresa tutti volevano vincere e la gara si è spezzata. Tutti potevano far gol, il campo si è allungato e poteva succedere di tutto”.

Promozione diretta mancata – “E’ normale che c’è rammarico ora. Ci siamo creati una possibilità che non siamo riusciti a cogliere, dobbiamo recuperare energie. La gara di Empoli è importante, il Monza affronta il Brescia e noi dobbiamo vincere ad Empoli per arrivare terzi e godere di un vantaggio nell’eventuale finale playoff. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali giocando queste gare al meglio possibile. Abbiamo una possibilità e vogliamo giocarcela alla grande”.

Il periodo salentino – “Io penso che queste tre gare hanno storie diverse. Col Cittadella dovevamo vincere noi, lasciamo stare il gol del 3-1, la squadra ha giocato bene ed è mancato solo il gol poi subendo due reti importanti. A Monza, in caso di pari, potevamo vincerla. La squadra ha fatto la prestazione, è solo mancato quel qualcosa che determina in modo positivo la partita. Oggi abbiamo preso parecchie transizioni, abbiamo pagato le loro caratteristiche importanti e si è evidenziato il bel lavoro fatto da loro nel girone di ritorno. Anche la stanchezza poi ha generato infine una partita aperta. Ripeto, il secondo tempo è stato spezzato e difficile da leggere per i fattori che ho appena detto”.

Santo Romeo