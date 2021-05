Il punto sulla Serie B: l’Empoli festeggia, cinque squadre alla ricerca dei play-off

Alla fine della terz’ultima giornata di Serie B si ha la prima promozione: l’Empoli è ufficialmente in A; Cosenza e Pescara appese ad un filo e maxi-corsa ai play-off, con 5 squadre a distanza di pochi punti. È finalmente giunta per l’Empoli la promozione in Serie A, gli azzurri si sono imposti con un netto 4-0 sul Cosenza; risultato che mette nei guai i rossoblù, costretti a dover recuperare due punti a Pordenone e Ascoli per poter fare i play-off. Vittoria al fotofinish per la Salernitana, che grazie ad un rigore negli ultimi minuti di gioco piega il Pordenone, vittoria importante per i campani che sorpassano il Lecce e si prendono il secondo gradino del podio. Continua a vincere il Monza che si impone di misura contro i salentini, in un match determinante per le zone alte; male i giallorossi che perdono la seconda partita consecutiva. Si impone anche il Cittadella su un già retrocesso Virtus Entella, vittoria importante che assicura ai veneti la presenza ai play-off. Non vanno oltre l’1-1 Chievo Verona e Cremonese, risultato che premia più i grigiorossi che i clivensi, che vanno incontro ad un elevato rischio di non giocare i play-off. Vittoria per 1-0 del Pescara sulla Reggiana, 3 punti importanti che permettono ai delfini di continuare il sogno salvezza e di replicare l’impresa della scorsa stagione. Non approfitta a pieno dei risultati favorevoli la Reggina, che tra le mura amiche del Granillo non va oltre il 2-2 contro l’Ascoli e resta ancora fuori dalla zona play-off, a meno 1 da Brescia, SPAL e Chievo. Si porta fuori dalla corsa salvezza il Frosinone, i ciociari ottengono la seconda vittoria della gestione Grosso sulla SPAL e si istaurano a metà classifica; risultato magro per i ferraresi che escono – per il momento – dalla zona play-off.

