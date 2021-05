Serie B, 36^ giornata: risultati e classifica aggiornata, Empoli in A

La vittoria in rimonta spalanca alla Salernitana le porte del secondo posto. L’Empoli schianta il Cosenza e festeggia la promozione matematica in serie A. Tutto ancora aperto per le postazioni playoff. Ecco i risultati della 36esima giornata di serie B e la classifica aggiornata:

SERIE B, 36^ GIORNATA

ChievoVerona-Cremonese 1-1

Cittadella-V.Entella 0-0

Empoli-Cosenza 4-0

Monza-Lecce 1-0

Pescara-Reggiana 1-0

Pisa-Venezia 2-2

Pordenone-Salernitana 1-2

Reggina-Ascoli 2-2

Spal-Frosinone 0-1

Vicenza-Brescia 0-3

CLASSIFICA

Empoli 70

Salernitana 63

Lecce 61

Monza 61

Venezia 57

Cittadella 56

Brescia 50

Spal 50

Chievo 50

Reggina 49

Frosinone 46

Cremonese 45

Pisa 45

Vicenza 44

Pordenone 41

Ascoli 41

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 32

Virtus Entella 23