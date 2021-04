Serie B, date e orari delle gare playoff e playout

Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Tutte le società presenti. Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata, fra le quali la richiesta alle istituzioni competenti sulla possibilità di aprire gli stadi, in maniera parziale, per la fase finale del campionato (playoff e playout), è arrivato un plauso dall’Assemblea per i risultati ottenuti dalla vendita dei diritti televisivi. Si è quindi parlato di modifica del Codice di autoregolamentazione e di trasformazione del trust B Solidale in Impresa sociale. Varati infine gli orari dei playoff e dei playout.

Varati gli orari dei playoff/playout:

Turno preliminare

Giovedi 13 maggio 2021 – Ore 18 (6a vs 7a)

Giovedi 13 maggio 2021 – Ore 21 (5a vs 8a)

Semifinali andata

Lunedi 17 maggio 2021 – Ore 18.30 (6a/7a vs 3a)

Lunedi 17 maggio 2021 – Ore 20.30/20.45 (5a/8a vs 4a)*

Semifinali ritorno

Giovedi 20 maggio 2021 – Ore 18.30 (4a vs 5a/8a)

Giovedi 20 maggio 2021 – Ore 20.30/20.45 (3a vs 6a/7a)*

Finale

Domenica 23 maggio 2021 – Ore 21.15

Giovedi 27 maggio 2021 – Ore 21.30

Playout

Sabato 15 maggio 2021 – Ore 16.30 (17a vs 16a)

Venerdi 21 maggio 2021 – Ore 20.30 (16a vs 17a)

*Seguirà Comunicato ufficiale