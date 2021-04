Calciatori Monza al Casinò, la decisione del Club: non convocati per la Salernitana

La ‘visita’ al Casinò di Lugano è costata cara agli otto calciatori del Monza che vi hanno preso parte. Il club brianzolo, infatti, in queste ore ha divulgato una nota ufficiale annunciando come questi ultimi salteranno la sfida di domani con la Salernitana per motivi esclusivamente tecnici. A questa, è seguito una lettera aperta a firma dei diretti interessati, i quali hanno chiesto scusa alla società ed al popolo biancorosso, riconoscendo l’errore.

”Fuori per esclusivi motivi tecnici”

L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto.

Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile.

”Ci dispiace immensamente…”