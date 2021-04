Serie B, domani Assemblea di Lega con possibili novità all’orizzonte

Si terrà domani, venerdì 30 aprile in videoconferenza, l’Assemblea di Lega serie B.

All’ordine del giorno fra gli altri punti le proposte di modifica e/o integrazione al Codice di Autoregolamentazione e Trust B Solidale Onlus: adeguamento normativo riforma del Terzo Settore. Sono anche previste le comunicazioni del Presidente Mauro Balata: possibile, anche se ancora non traspare nulla di ufficiale, che il numero uno della Lega possa prospettare ai club la possibilità dell’apertura parziale degli stadi ai tifosi almeno per le fasi play-off e play-out in via sperimentale. In tal senso Balata avrebbe già interpellato la Figc per chiedere autorizzazione al Governo. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.