Le ultime da Cremona: lavoro a parte per tre calciatori

Allenamento in disparte anche oggi per Ceravolo, Crescenzi e Ravanelli

Continua l’avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio in programma allo “Zini” di Cremona tra Cremonese e Reggina, per la quartultima giornata di Serie B. La squadra di Pecchia prosegue la preparazione, impegnata anche quest’oggi in una seduta al mattino.

Come riportato dal sito ufficiale del club, i grigiorossi hanno effettuato allenamento tecnico-tattico e allenamento suddiviso per reparti. Alla sessione non hanno partecipato i tre già costretti a lavorare in disparte nella giornata di mercoledì: Ceravolo, Crescenzi e Ravanelli.