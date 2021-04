Ultime News

Andrà in scena questo sabato il ventesimo turno – nono del girone di ritorno – del campionato Primavera 2. La Reggina di mister Falsini si fermerà per il secondo turno consecutivo a causa di una positività al Covid...

Dopo i due recuperi di ieri, Pescara-Virtus Entella ed Empoli-ChievoVerona, il Giudice sportivo ha squalificato tre giocatori, tutti per una giornata: Mancuso e Romgnoli dell’Empoli, Pavic della Virtus...

Si infiamma la corsa playoff in serie B. Sabato si tornerà in campo con tante sfide incrociate e scontri diretti. Anche il Brescia vuole provarci, almeno a quanto dichiarato dal ds Giorgio Perinetti ai microfoni di TMW Radio...

Reggina

Dalla sfida tra Cremonese e Reggina di sabato 1° maggio passano le speranze, i sogni e le ambizioni di entrambe le formazioni, con la vittoria come unico risultato possibile per poter ancora puntare ai playoff. In casa...