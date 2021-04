Serie B e playoff, Perinetti (Brescia): “Proveremo a fare exploit”

Si infiamma la corsa playoff in serie B. Sabato si tornerà in campo con tante sfide incrociate e scontri diretti. Anche il Brescia vuole provarci, almeno a quanto dichiarato dal ds Giorgio Perinetti ai microfoni di TMW Radio

“Odio i pronostici del calcio, soprattutto in Serie B dove non si capisce mai niente. Per quanto riguarda noi, eravamo nei playout fino a poco tempo fa, mentre oggi ne siamo distantissimi. Il gol subito nel finale con la Reggiana ci ha tolto un po’ di forza e ambizioni, ma la squadra proverà a fare l’exploit, almeno finché la matematica non ci condannerà. A inizio anno sembrava posizione scontata, poi mille problemi ci hanno portati a oggi” ha dichiarato Perinetti.