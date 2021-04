Le ultime da Cremona: Celar con il gruppo, lavoro a parte per Crescenzi

Ancora pochi giorni e lo “Zini” di Cremona aprirà le sue porte per il match tra Cremonese e Reggina, valido per la quartultima giornata di Serie B. La squadra di Pecchia ha svolto una seduta di allenamento mattutina, lavorando soprattutto su esercitazioni tecniche e tattiche e su situazioni da palla inattiva, come riportato dal sito ufficiale del club.

Ha ripreso regolarmente ad allenarsi Celar, mentre prosegue il lavoro a parte per Ravanelli e per Fabio Ceravolo, rallentato da un risentimento muscolare; a questi due si è aggiunto anche Crescenzi, a causa di una contusione alla caviglia. Previsto allenamento al mattino anche giovedì.