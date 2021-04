Diritti Tv, Gazzetta dello Sport: “8 milioni di euro in più ai club di B”

E’ notizia di ieri: per il prossimo triennio la serie B ritorna su Sky. La Lega serie B ha infatti definito la cessione dei diritti tv dal 2021 al 2024 per le gare della cadetteria. Per i club l’arrivo di Sky, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, è un ottimo affare economico: “se si pensa che ci saranno 8 milioni di euro in più, i quali entro 45 giorni potrebbero addirittura raddoppiare”. Entro il 15 giugno, infatti, qualora dovesse arrivare altra offerta vantaggiosa per il pacchetto 2 (in pole ci sono Dazn ed Eleven Sports) i milioni “diventerebbero addirittura 24: 12 ( e non 16) da Sky, e 12 dal nuovo licenziatario. Quindi per i club ci potrebbero essere 40 milioni all’anno contro i 24 dell’accordo precedente”.

fonte: gazzettadellosport